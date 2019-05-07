Названы самые продаваемые автомобили в истории

Британское издание Autocar обнародовало список самых продаваемых автомобилей всех времен и народов.

Для этого журналисты проанализировали статистику продаж более шестидесяти моделей различных мировых брендов. В результате на первой позиции рейтинга оказалось семейство Toyota Corolla. C момента старта продаж в 1966 году по настоящее время японская компания реализовала 45,5 млн таких автомобилей.

На второй позиции обосновался Ford F-Series - полноразмерный пикап, выпускаемый более шестидесяти лет, который и по сей день остается одним из самых успешных авто в истории компании Ford. С момента старта продаж и по 1948 году американская компания реализовала более 27,5 млн таких пикапов по всему миру.

"Бронза" рейтинга успешных продаж - у легендарного Volkswagen Golf - с 1974 год по настоящее время эта модель разошлась тиражом 34,8 млн экземпляров.

На четвертой позиции разместился хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa (18,3 млн проданных машин с 1982 года по настоящее время).

На пятой строчке расположился вазовский бестселлер ВАЗ-2105, который продавался в ряде стран как Lada Riva и Lada Nova. C 1980 по 2015 год в мире было продано 18 млн таких автомоблей. Интересно, что высокую пятую позицию вазовского бестселлера британцы сопровождают ироничным комментарием: "Если вы решили пробрести себе такой автомобиль, не ждите от него много комфорта и приемлемой динамики. 18 млн владельцев Lada Riva и Lada Nova вполне могли ошибаться".

Шестая позиция рейтинга - у японской Honda Civic, которая с 1972 года по настоящее время разошлась тиражом 17,3 млн проданных экзепляров. Об этом японском бестселлере Autocar замечает следующее: "Благодаря этой надежной и экономичной модели компания Honda смогла войти в список мировых автопроизводителей", добавляя, что в 2021 году дебютирует следующее поколение модели.

Седьмая строчка рейтинга - Renault Clio (c 1991 года по настоящее время продано 14,6 млн экземпляров), восьмая - у Hundai Elantra (c 1990 года реализовано 13,4 млн машин), девятая - у BMW 3 Series (с 1975 года по настоящее время продано 13,3 млн экземпляров). Замыкает "десятку" Oldsmobile Cutlass (с 1961 по 1999 год реализовано 11,9 млн экземпляров). Autocar отмечает в этой связи, что эмблема Oldsmobile перестала появляться на новых машинах в апреле 2004 года в связи с ликвидацией американского бренда.