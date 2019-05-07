Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру, куда он был вызван в связи с появившимися к нему вопросами по делам о евромайдане. Об этом, как пишет strana.ua, проинформировал начальник управления спецрасследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он также отметил, что ему не известны причины, по которым это произошло. Однако он намерен вызвать Порошенко еще раз. "Обязательно вызовем снова", - заявил Горбатюк.

Между тем на странице президента Украины в Facebook появилось объяснение. Оказалось, что Порошенко в назначенное ему время утверждал новых членов Верховного суда, который теперь может работать практически в полном составе. В рамках судебной реформы также должен произойти отбор судей первой и второй инстанции, займет это еще около года.

Также сегодня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с подозрением в нецелевом использовании бюджетных средств. Пока ведется досудебное расследование.