В отношении спикера Верховной рады Парубия начато следствие

В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбуждено уголовное дело в связи с подозрением на нецелевое использование бюджетных средств. Дело расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает информационное агентство "Украинские новости".

Следствие начато согласно решению Соломенского суда Киева.

В числе доказательств нецелевого использования бюджета упоминается, в частности, что Парубий, якобы, выплачивал депутатам не причитающиеся им компенсации за жилье.

Уголовное дело в отношении спикера было открыто еще 31 января.

Ранее Парубий не раз отличался экстравагантными высказываниями. В частности, он приводил в пример Гитлера как "образец демократии", а после выборов нового президента Владимира Зеленского назвал его "модернизированной версией Януковича".