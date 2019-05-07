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07.05.2019 11:29
Рубрика: В мире

В отношении спикера Верховной рады Парубия начато следствие

Текст: Константин Волков

В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбуждено уголовное дело в связи с подозрением на нецелевое использование бюджетных средств. Дело расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает информационное агентство "Украинские новости".

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Следствие начато согласно решению Соломенского суда Киева.

В числе доказательств нецелевого использования бюджета упоминается, в частности, что Парубий, якобы, выплачивал депутатам не причитающиеся им компенсации за жилье.

Уголовное дело в отношении спикера было открыто еще 31 января.

Ранее Парубий не раз отличался экстравагантными высказываниями. В частности, он приводил в пример Гитлера как "образец демократии", а после выборов нового президента Владимира Зеленского назвал его "модернизированной версией Януковича".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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