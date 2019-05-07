Путин может встретиться с Помпео

Президент России Владимир Путин может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео. Договоренностей по встрече с американским лидером Дональдом Трампом пока нет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил журналистам, что между Помпео и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдут переговоры и об этом уже было объявлено. "Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи", - сказал он.

"По итогам переговоров глав дипломатических ведомств не исключаем, что Помпео будет принят президентом", - подчеркнул представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, будет ли встреча Путина и Помпео 14 мая.

На вопрос о возможных переговорах президентов России и США Песков заметил: "До сих пор каких-то разговоров о следующей встрече не велось. Есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет".