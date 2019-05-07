Разработан порядок изготовления автомобильных номеров

Автомобильные регистрационные знаки будут изготавливать как для регистрационных подразделений ГИБДД, так и для автовладельцев. Порядок их изготовления прописан в проекте постановления правительства , который размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Напомним, что с 4 августа вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. В нем прописано, что ГИБДД будет только присваивать номера автомобилям при регистрации. А изготавливать знаки автовладельцы станут сами в специализированных организациях на основании регистрационных документов. Впрочем, сейчас в этот уже принятый, но не вступивший в силу закон, подготовлены поправки. В соответствии с ними, у ГИБДД сохранится обязанность выдавать знаки, но только тем, кто проживает в том же регионе, где находится регистрационное подразделение. Связано это с тем, что только в 11 субъектах, включая Москву, Подмосковье, Татарстан, Санкт-Петербург, Калужскую область, достаточное количеств пунктов изготовления номеров. В остальных - их явная нехватка.

Учитывая это, в новом постановлении прописано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели изготавливают знаки не только для автомобилистов на основании их регистрационных документов, но и для регистрационных подразделений на основании контрактов для обеспечения нужд территориальных органов МВД России. Сейчас знаки закупаются централизовано, и после распределяются по подразделениям.

Изготавливать производители будут все типы знаков, на которые у них есть свидетельство об утверждении образца спецпродукции. Ведь вместе с законом о регистрации вступает в силу и новый ГОСТ на регистрационные знаки, который предполагает возможность изготовления знаков уменьшенного размера для мотоциклов, а также другой формы - для автомобилей японского и американского производства.

Изготовленные знаки подлежат обязательному учету в МВД. Кроме того, сами изготовители должны быть внесены в реестр, который ведет МВД. Так как речь идет о спецпродукции, то в постановлении прописаны и требования к помещению, где знаки изготавливают.

Напомним также, что присваивать номера ГИБДД будет с кодом региона, в котором проживает собственник автомобиля.