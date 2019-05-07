Во вторник у московских водителей очередное испытание - в городе проводится генеральная репетиция Парада Победы и по улицам города вновь идут колонны военной техники. Перекрыт практически весь центр. А 9 Мая, помимо Парада, в столице состоится еще и шествие "Бессмертного полка", значит, и ограничений будет еще больше.

Уже с половины шестого утра водители объезжают улицы Тверскую (от Страстного бульвара до Моховой), Моховую, Охотный Ряд, Болотную, Балчуг, Солянку и Садовническую. Закрыты для машин и ряд набережных: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста). Перекрыты Фалеевский, Лубочный, Большой Путинковский, а также 1-й и 2-й Раушский переулки. Проехать нельзя по Новой, Старой и Болотной площадям, Театральному и Китайгородскому проездам. Ограничено движение и по мостам - Большому и Малому Москворецкому и Чугунному. Возвращать трафик на улицы будут по мере прохождения колонн военной техники.

А уже с 10 утра надо готовиться к тому, что движения не будет на улицах Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Мневники и Нижние Мневники. Также Закроют проезд по Звенигородскому шоссе, Новинскому бульвару, Боровицкой площади и Большому Каменному мосту. В сам День Победы картина будет похожей. Правда, 9-го еще нельзя будет проехать по Страстному и Тверскому бульварам, Триумфальной площади, 1-й и 2-й Брестским улицам. Часть улиц 9 Мая перекроют и для шествия "Бессмертного полка". Акция пройдет после прохода всей техники.

Так, с 5.00 движения не будет на улицах 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и Театральному проезду. А с 8.00 перекроют Ленинградский проспект от Третьего кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской, а также съезды и развороты с ТТК на "ленинградку".

Но есть для водителей и хорошие новости. Городские парковки с 9 по 11 мая будут бесплатными. Так что все, кто хочет посетить праздничные мероприятия, смогут добраться до мест их проведения прямо на машине.

И если в сам День Победы лучше все-таки пользоваться общественным транспортом, то, например, 10 мая по свободным дорогам и без всяких ограничений можно доехать, например, до Поклонной горы и бесплатно припарковаться на прилегающих улицах. Здесь с 15.00 до 20.00 пройдет праздничный концерт с участием популярных исполнителей. Оставить машину удобнее всего на улицах Поклонной или Генерала Ермолова. Но лучше приехать заранее - желающих воспользоваться правом бесплатной парковки точно будет немало.

Но есть для водителей и хорошие новости. Городские парковки с 9 по 11 мая будут бесплатными

Ну а тому, кто решит, что в праздничные дни можно обойтись и без автомобиля, стоит обратить внимание на изменение режима работы общественного транспорта. 9 Мая с самого утра и до окончания торжеств станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. А сегодня они функционируют точно так же до окончания генеральной репетиции Парада. Также сегодня и 9 Мая ограничат выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы и со станции "Китай-город" в сторону улиц Варварка, Ильинка и Китайгородского проезда. Эти неудобства придется потерпеть, пока колонны военной техники будут строиться и проходить по Тверской. А на "Парке Победы" в течение всего дня первый вестибюль будет работать только на выход, а второй - только на вход.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Иван Пышечкин

Кстати

В честь 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне по столичному региону проедет "Поезд Победы". Акцию с таким названием проводит РЖД. Прямо 9 мая пассажирский состав во главе с паровозами постройки XX века отправится с Рижского вокзала Москвы до остановки Дубосеково, что находится в подмосковном Волоколамском районе. В этом населенном пункте произошло сражение за Москву и установлен мемориал "Героям-панфиловцам". Пассажирами ретро-состава станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, железнодорожники, а также воспитанники московской детской железной дороги.

Стартует "Поезд Победы" с Рижского вокзала, где пассажиров под аккомпанемент духового оркестра встретят артисты в военной форме и юные железнодорожники. Творческие коллективы с песнями-плясками будут сопровождать гостей поезда на протяжении всего пути.

Подготовила Ирина Рыбникова