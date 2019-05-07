Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил героя публикаций "РГ" на Парад Победы

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы 96-летний Михаил Щербаев из подмосковной деревни Макеиха поедет смотреть парад Победы на Красную площадь. Его пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

О Михаиле Васильевиче наша газета писала неоднократно. Ветеран, который несмотря на преклонный возраст и потерянную на фронте ногу, прекрасно себя обслуживает, попал в сложную жизненную ситуацию. По семейным обстоятельствам вынужден был переехать в Подмосковье, где купил участок с недостроенным домом. Денег расплатиться с продавцом не хватило, но тот пошел на встречу - согласился получить часть платежа с отсрочкой. У Щербаева хорошая ветеранская пенсия, но и недостроенный дом требует денег - ни газа, ни канализации, зиму ветеран с женой прожили в верхней одежде. Михаил Васильевич обращался за помощью к местным властям, но те подошли формально: нет, мол, законных полномочий помочь, не истек временной ценз - чтобы рассчитывать на какую-то значимую помощь, нужно прожить в Подмосковье 5 лет.

И тогда участник войны написал письмо в "Российскую газету". А мы обратились в областное правительство. Скажем честно, никаких официальных писем не писали. Потому что формально ветерану Щербаеву ничего не должны - крыша над головой есть, пенсию получает, временной ценз, опять же… Мы рассчитывали на простой человеческий подход по отношению к старому солдату, прошедшему нечеловечески тяжелую войну. И, похоже, так и случилось.

Дом Михаилу Щербаеву уже утеплили. Пообещали помочь и с решением других проблем. А сегодня его навестил и губернатор Московской области. "У нас в Подмосковье осталось 4,5 тысячи участников Великой Отечественной войны. Всем им уже за девяносто. Я пришел к вам, чтобы низко поклониться. Буду рад вас увидеть на параде Победы", - сказал Андрей Воробьев. Он поручил главе Рузского городского округа Татьяне Витушевой не забывать ветерана.