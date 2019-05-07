Петр Налич о "Евровидении": Надеюсь увидеть там что-то свежее

Одна из новых традиций празднования Дня Победы в Москве - гала-концерты популярных музыкантов, вход на которые для зрителей стал свободным. В прошлые годы звезды пели 9 мая на Арбате, на Патриарших прудах, в парке "Сокольники". А теперь соберутся выступить в парке искусств "Музеон".

Среди тех, кто будет участвовать в концерте "Победа - одна на всех": Василий Лановой, Михаил Ножкин, Лариса Голубкина, Ирина Мирошниченко, группа "После 11", ВИА "Татьяна", арт-проект "Тенора XXI века" и многие другие. Ну, а Петр Налич выступает 9 мая уже несколько лет подряд.

Популярный певец и композитор, а в прошлом участник "Евровидения", рассказал обозревателю "РГ" о том, почему всегда выходит теперь на сцену в День Победы и что он хочет пожелать Сергею Лазареву на главном вокальном конкурсе Европы.

Вы сами захотели выступать 9 мая или организаторы убедили?

Петр Налич: Я и сам хотел и очень рад, что нас регулярно приглашают. День Победы - праздник, объединяющий всех россиян. И, конечно, это прекрасно! На это раз я с нашим бэндом исполню смешанную программу: военные песни ("Смуглянку", "Ехал я из Берлина", "Тальяночку") и несколько своих. Кстати, музыка тех лет мне и раньше была очень близка!

Программа военных песен, да и классика советской эстрады 30-50-х годов появились у вас в репертуаре давно. Поэтому вы и записали альбом с песнями Леонида Утесова, которого от вас, возможно, многие не ожидали?!

Петр Налич: "Темную ночь" и "Землянку" я знаю и пою с детства. Оттого и альбом "Утесов" стал для меня особой вехой. А еще и хорошей школой: для Леонида Осиповича сочиняли такие мастера как Дунаевский, Табачников, Эшпай. Ну, и счастьем соприкосновения с нетленным наследием нашей музыки.

Концерты на летних сценах Москвы обычно отличаются от других ваших программ: по духу, настроению, выбору музыкальных инструментов, общению со зрителями?

Петр Налич: Конечно, отличаются, но не всегда в лучшую сторону. Ведь "случайный" зритель часто не внимателен и не готов вслушиваться в аранжировки. Но зато многим людям мы приносим в этот день большую радость. И это нас очень согревает.

У вас семья со многими славными традициями, несколько поколений архитекторов… Какой праздник 9 мая вы запомнили больше всего в детстве и знают ли что-то важное о нем уже и ваши сыновья?

Петр Налич: Старший сын скоро закончит школу, так что он, конечно, знает про этот день многое. А младшие пока только то, что это День Победы в большой кровопролитной войне, где воевали и их предки. Если вспоминать свое детство, то выделить какую-то годовщину не могу. А сегодня День Победы для меня - это лишний повод вспомнить, что я знаю про Великую Отечественную войну. Почитать о ней что-то новое: о победах и поражениях, о причинах неудач и побед, об интересных операциях. И, конечно же, о талантливых военачальниках.

Скоро открывается "Евровидение"- 2019. На конкурс у нас теперь командируют только поп-исполнителей, игнорируя и рокеров, и рэперов, и исполнителей фолка и джаза. Как вы относитесь к такой оценке достижений российской музыки, и что пожелали бы нынешнему российскому участнику - Сергею Лазареву?

Петр Налич: Я не смотрел последних отборов. Но, конечно, считаю, что жанры должны быть представлены шире. Надеюсь увидеть там что-то свежее. Хотя надежды, конечно, мало...

А что бы я пожелал нашему нынешнему участнику? Больше концентрироваться на главном: на музыке!