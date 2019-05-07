Петр Налич о "Евровидении": Надеюсь увидеть там что-то свежее

Новости

У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 16:53
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской 16:42
В Германии сокращается число неграмотных 16:35
Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД 16:32
На Алтае пресекли контрабанду амурских тигров 16:29
В школе Курска обрушился потолок 16:16
Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников 16:13
На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони 16:07
В Волгограде директора лифтовой компании раздавил лифт 16:07
Возрожденный Tagaz Aquila стал героем Top Gear 16:06
Священное пламя: у стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня 16:05
В Дагестане машина насмерть сбила телеведущую Тамиллу Абдулаеву 16:05
Психолог рассказала, как пережить развод 16:01
В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки 16:00
Жителей Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:53
Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы" 15:52
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов 15:40
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 16:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петр Налич о "Евровидении": Надеюсь увидеть там что-то свежее

Текст: Александр Алексеев
Одна из новых традиций празднования Дня Победы в Москве - гала-концерты популярных музыкантов, вход на которые для зрителей стал свободным. В прошлые годы звезды пели 9 мая на Арбате, на Патриарших прудах, в парке "Сокольники". А теперь соберутся выступить в парке искусств "Музеон".
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Среди тех, кто будет участвовать в концерте "Победа - одна на всех": Василий Лановой, Михаил Ножкин, Лариса Голубкина, Ирина Мирошниченко, группа "После 11", ВИА "Татьяна", арт-проект "Тенора XXI века" и многие другие. Ну, а Петр Налич выступает 9 мая уже несколько лет подряд.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Что интересного можно увидеть 9 Мая на улицах и площадях столицы

Популярный певец и композитор, а в прошлом участник "Евровидения", рассказал обозревателю "РГ" о том, почему всегда выходит теперь на сцену в День Победы и что он хочет пожелать Сергею Лазареву на главном вокальном конкурсе Европы.

Вы сами захотели выступать 9 мая или организаторы убедили?

Петр Налич: Я и сам хотел и очень рад, что нас регулярно приглашают. День Победы - праздник, объединяющий всех россиян. И, конечно, это прекрасно! На это раз я с нашим бэндом исполню смешанную программу: военные песни ("Смуглянку", "Ехал я из Берлина", "Тальяночку") и несколько своих. Кстати, музыка тех лет мне и раньше была очень близка!

Программа военных песен, да и классика советской эстрады 30-50-х годов появились у вас в репертуаре давно. Поэтому вы и записали альбом с песнями Леонида Утесова, которого от вас, возможно, многие не ожидали?!

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Петр Налич: "Темную ночь" и "Землянку" я знаю и пою с детства. Оттого и альбом "Утесов" стал для меня особой вехой. А еще и хорошей школой: для Леонида Осиповича сочиняли такие мастера как Дунаевский, Табачников, Эшпай. Ну, и счастьем соприкосновения с нетленным наследием нашей музыки.

Концерты на летних сценах Москвы обычно отличаются от других ваших программ: по духу, настроению, выбору музыкальных инструментов, общению со зрителями?

Петр  Налич: Конечно, отличаются, но не всегда в лучшую сторону. Ведь "случайный" зритель часто не внимателен и не готов вслушиваться в аранжировки. Но зато многим людям мы приносим в этот день большую радость. И это нас очень согревает.

У вас семья со многими славными традициями, несколько поколений архитекторов… Какой праздник 9 мая вы запомнили больше всего в детстве и знают ли что-то важное о нем уже и ваши сыновья?

Петр  Налич: Старший сын скоро закончит школу, так что он, конечно, знает про этот день многое. А младшие пока только то, что это День Победы в большой кровопролитной войне, где воевали и их предки. Если вспоминать свое детство, то выделить какую-то годовщину не могу. А сегодня День Победы для меня - это лишний повод вспомнить, что я знаю про Великую Отечественную войну. Почитать о ней что-то новое: о победах и поражениях, о причинах неудач и побед, об интересных операциях. И, конечно же, о талантливых военачальниках.

Фото: Евгения Кривицкая
В Москве стартовал Международный открытый фестиваль искусств ко Дню Победы

Скоро открывается "Евровидение"- 2019. На конкурс у нас теперь командируют только поп-исполнителей, игнорируя и рокеров, и рэперов, и исполнителей фолка и джаза. Как вы относитесь к такой оценке достижений российской музыки, и что пожелали бы нынешнему российскому участнику - Сергею Лазареву?

Петр Налич: Я не смотрел последних отборов. Но, конечно, считаю, что жанры должны быть представлены шире. Надеюсь увидеть там что-то свежее. Хотя надежды, конечно, мало...

А что бы я пожелал нашему нынешнему участнику? Больше концентрироваться на главном: на музыке!

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец