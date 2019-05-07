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07.05.2019 14:24
Рубрика: Дороги

Собянин: Развязка МКАД с улицей Генерала Дорохова откроется в этом году

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Михеев

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова завершится в этом году. Такие сроки после осмотра стройплощадки сегодня назвал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По его словам, в программу реконструкции развязок включено 20 объектов - 14 из них уже построены. Еще две возводятся и четыре - проектируются. "Это сложнейшие инженерные сооружения, - пояснил Собянин. - Тем не менее, серьезно могут разгрузить МКАД и вылетные магистрали".

Реконструкция транспортной развязки в районе улицы Дорохова началась в феврале прошлого года. По словам мэра, она должна решить дорожные проблемы жителей Солнцева.

В частности, на пересечении с МКАД появятся новый путепровод, съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны кольцевой автодороги и наоборот. Плюс Торговую улицу планируют расширить до шести полос, соединить с Княжеской улицей и обустроить разворот для общественного транспорта.