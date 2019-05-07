Столичные метеорологи рассказали о погоде в Москве 9 мая

В городе-герое Москве в первой половине дня погода ожидается теплой и без осадков. Об этом сообщили "РГ" столичные метеорологи.

Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, 9 мая ожидается теплая, хорошая погода, воздух сможет прогреться до +23…+25 градусов.

- По расчетам, ливневые дожди с грозами придут в столичный регион во второй половине дня, уже после 15:00, - пояснила метеоролог. - Поэтому на проведении парада Победы погода не должна отразиться. Тем, кто соберется во второй половине дня на прогулку, стоит захватить с собой зонт.

Кстати

В России девять городов-героев, прославившихся своей обороной во время Великой Отечественной войны. Первые четыре города - Москва, Ленинград, Севастополь и Волгоград - получили эти звания в 1965 году. Затем к ним присоединились Новороссийск и Керчь, потом Тула, и в 1985 году - Мурманск и Смоленск.

По расчетам специалистов Гидрометцентра России, минуют грозовые тучи в День Победы бывший Ленинград, а сейчас Санкт-Петербург, где воздух не поднимется выше +17 градусов, и Керчь с Севастополем, где воздух сможет прогреться до +19 градусов. В остальных городах-героях осадки не исключены.

Так, в Мурманске из-за циклона будет ветрено, порывы смогут достигать 18 м/с, воздух не прогреется выше +10.

В Смоленске будут дожди и грозы при температуре до +23, в Новороссийске также дожди и грозы, температура воздуха до +19 градусов.

Самая теплая погода будет в городе-герое Волгограде, где воздух прогреется до +31 градуса, но также не исключены дожди.