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07.05.2019 16:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве стартовал Международный открытый фестиваль искусств ко Дню Победы

Текст: Евгения Кривицкая
В Большом зале консерватории стартовал VII Международный открытый фестиваль искусств "Дню победы посвящается…".
Фото: Евгения Кривицкая Фото: Евгения Кривицкая
Фото: Евгения Кривицкая

Слушатели уже привыкли, что Московская консерватория в майские дни демократично открывает двери военным коллективам, театрализованным и кино-проектам, бардовской песне и много чему еще. Ведь к теме Великой Отечественной войны обращались и обращаются по сей день многие композиторы, писатели, актеры… По словам художественного руководителя фестиваля, профессора Александра Соловьева, "идея возникла из потребности осмыслить тему через существующие в самых различных жанрах произведения искусства. Фестиваль задуман как ежегодная акция, не приуроченная специально к круглым датам, поскольку есть события в истории России, которым мы должны отдавать дань памяти вне зависимости от юбилейности - по велению сердца и совести. К таким, безусловно, относится годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне".

Фото: Даниил Кочетков / Новая Опера
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Каждый год фестиваль имеет сквозную тему, выраженную в поэтической строчке-эпиграфе. Например, в прошлый раз таким motto стала песня Владимира Высоцкого "В мире нет таких вершин, что взять нельзя". А сейчас акцент сделан на творчестве Александры Пахмутовой, отмечающей в этом году 90-летие, и слова "Поклонимся великим тем годам" оказались как нельзя более уместны на фестивальной афише.

На открытии Александру Николаевну зал встретил стоячей овацией - она не просто живая легенда, но и узнаваемая медийная личность, неизменно вызывающая восторги публики. Хрупкая, миниатюрная, особенно на фоне бравых рослых артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Пахмутова чувствовала себя совершенно спокойно и с королевским достоинством заняла место за роялем, чтобы аккомпанировать своим песням. Ее дружба с александровцами длится более полувека, а пять лет назад, к 85-летию ансамбля, она подарила "Александровскую песню", ставшую теперь их "визитной карточкой". Также были исполнены "Песня о тревожной молодости", "Горячий снег" и, конечно же, "Поклонимся великим тем годам".

В зале были люди разных возрастов, но всех их объединял тот душевный порыв, который по-прежнему вызывают эти песни. "Мы слушаем теперь их, как нечто особенное. Эти песни - символы нашей культуры", - поделилась впечатлениями после концерта одна из слушательниц.

По словам руководителя Ансамбля имени Александрова полковника Геннадия Саченюка, "наша задача - сохранить тот жанр и то направление, которое задумано А.В. Александровым. Это как великие архитектурные памятники - туда не надо ничего привносить, а нужно бережно поддерживать".

Фото: pixabay.com
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Майская афиша фестиваля также включает в себя выступление артистов Московского драматического театра "Человек" с музыкально-поэтической композицией "Из тени в свет!" 8 мая в Рахманиновском зале. А в День Победы - 9 мая - состоятся сразу два проекта. Днем в БЗК Камерный хор Московской консерватории совместно с пианисткой Екатериной Мечетиной представит программу "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!", посвященную 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы. А вечером в Малом зале консерватории Камерную симфонию "Памяти жертв фашизма и войны" Д. Шостаковича исполнит "Leggiero Orchestra" под управлением основателя коллектива Джереми Уолкера (Великобритания). Фортепианные сочинения М. Таривердиева, автора музыки к культовому телесериалу "Семнадцать мгновений весны", сыграет и прокомментирует специальный гость фестиваля - пианист Алексей Гориболь. 13 мая на сцене Большого зала - проект "Дорога жизни", в котором свое дарование продемонстрируют юные музыканты, воспитанники Мерзляковского училища, Ансамбль "Премьера" с дирижером Игорем Дроновым, а также Хор студентов Саратовской государственной консерватории под управлением ректора, дирижера Александра Занорина. Финальный концерт фестиваля состоится 15 мая при участии Симфонического оркестра Министерства обороны РФ.

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