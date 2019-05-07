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07.05.2019 16:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской

Текст: Ирина Рыбникова

Деревня Петрищево, что находится в Рузском городском округе Подмосковья, знаменита как место подвига Зои Космодемьянской. 

Здесь даже открыт мемориальный музей в ее честь. А через год появится новый современный мемориальный комплекс "Зоя". Старт его строительству дали министр культуры РФ Владимир Мединский, замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

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Эта история началась три года назад. "Тогда активисты Российского военно-исторического общества восстановили знаменитый дом Кулика, где Зоя Космодемьянская провела последнюю ночь перед казнью, - рассказывает Владимир Мединский. - А губернатор Подмосковья решил, что здесь обязательно нужно сделать не просто музей, а место паломничества, такое же, как "Бородино". Так родился этот замечательный проект". 

В новом музее будет три блока: первый посвящен истории жизни и подвигу Зои Космодемьянской, второй будет рассказывать о жизни Московского региона в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, третий - о партизанском движении.

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Важной частью экспозиции станет зал "Бессмертного полка" с видеотекой, где каждый посетитель музея сможет рассказать о своих родных, прошедших войну или трудившихся в тылу на благо общей победы. 

"Это не просто стройка, это священное дело - создать такой великолепный музей, куда будет приезжать огромное количество наших детей и внуков, которые будут воспитываться на примере Зои Космодемьянской. Особенно хочу поблагодарить ветеранов за то, что подсказывали, наставляли, вносили свои коррективы", - отметил в свою очередь Андрей Воробьев. Торжественное открытие нового музейного комплекса состоится в следующем году - аккурат к 9 Мая.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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