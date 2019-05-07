В нижегородском заксобрании открылась выставка материалов "РГ" к 9 мая

В Законодательном собрании Нижегородской области (ЗСНО) открылась выставка "Российская газета" и ее друзья о Победе". Стены регионального парламента украсили 18 планшетов с материалами нижегородского филиала "РГ", посвященными Великой Отечественной войне, героическим подвигам ветеранов и нашим проектам, цель которых - сохранить память о людях и тех событиях.

Сама идея выставки родилась можно сказать экспромтом, во время встречи директора нижегородского филиала "РГ" Александра Сысоева с председателем ЗСНО Евгением Лебедевым около месяца назад. Последний и предложил организовать экспозицию. Подготовка велась в максимально сжатые сроки, журналисты отобрали лучшие материалы за последние несколько лет.

- Благодарен "Российской газете" за эту работу, на представленных стендах рассказывается о малоизвестных событиях, историях, прочитать о них можно только в "РГ", - отметил на открытии выставки Евгений Лебедев. - К сожалению, ветеранов - участников событий тех лет - с каждым годом становится все меньше. Поэтому важно рассказывать подлинную историю событий Великой Отечественной войны.

В частности, на выставке рассказывается о кавалерах ордена Александра Невского - он в свое время вручался за проявленный героизм и умение вести за собой младшему командному составу Красной армии. В 2010 году по инициативе "РГ" была издана аудиокнига воспоминаний нижегородцев, фронтовиков, награжденных этим орденом. А чуть позже на страницах "РГ" появилась работа фотохудожника Игоря Пшеницына (он занимался организацией и этой выставке) - орден Александра Невского, составленный из снимков фронтовиков Городецкого района. Какая связь между Городцом и великим князем? Здесь в ноябре 1263 года он принял схиму и скончался, возвращаясь из Орды.

Также "Российская газета" помогла десяткам жителей Нижегородской области и других регионов найти места гибели и захоронения их родственников-фронтовиков. В частности, в октябре 2012 года корреспондент "РГ" передал дочери участника Сталинградской битвы горсть земли с места захоронения отца. И такие истории тоже представлены на выставке. Экспозиция будет работать в региональном парламенте две недели.

После открытия выставки состоялся круглый стол с участием экспертов, посвященный инициативе учреждения звания "Город славы русского оружия" и присвоения этого звания Нижнему Новгороду в ходе предстоящего в 2021 году празднования 800-летия города. Инициатором дискуссии тоже стала "Российская газета".

Кстати

Особую благодарность за помощь в организации выставки мы выражаем фотохудожнику Игорю Пшеницыну и его супруге Елене, которые помогли нам идейно и предложили удачные художественные решения. Предпринимателю Валерию Пуршеву, он всегда с готовностью откликается на наши инициативы, связанные с Великой Отечественной войной и помогает воплотить их в жизнь. Председателю Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Лебедеву, который активно поддержал нашу идею о проведении выставки.