Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье

Почти 500 миллионов рублей правительство направит на покупку и строительство жилья для жителей Забайкальского края, потерявших его в природных пожарах.

Кабинет министров на заседании одобрил выделение почти 22,5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры регионов Дальнего Востока. За счет этих средств будут увеличены трансферты Приморскому краю, Бурятии, Забайкальскому краю.

- Ну и кроме того, с учетом того, что Забайкальский край в апреле сильно пострадал от пожаров, есть соответствующие президентские и правительственные поручения. На покупку и строительство для пострадавших нового жилья из резервов правительства выделим почти полмиллиарда рублей, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.