Новости

В Сургуте отравились посетители университетской столовой 14:12
Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал 14:12
Ученые разгадали тайну 5000-летней братской могилы в Польше 14:06
Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье 14:05
Мурманск получит самый крупный в России сухой док 14:02
Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида 14:02
В России упростят процедуру признания инвалидности 13:54
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада 13:43
В испанском Кадисе за мэра агитируют карикатурами 13:42
Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде 13:42
На Дону судмедэксперт перепутал преступление и болезнь 13:29
В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы 13:29
В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа 13:24
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России 13:08
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею 13:05
В Мордовии на поминках в столовой отравились 26 человек 13:04
Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток 13:03
Видео: В Индии вскрыли 4000-летнее священное захоронение 13:00
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года 12:57
Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет 12:54
Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала 12:51
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц 12:50
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая 12:34
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 12:29
Вышел трейлер гангстерского сериала рэпера Kodak Black 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье

Текст: Владимир Кузьмин

Почти 500 миллионов рублей правительство направит на покупку и строительство жилья для жителей Забайкальского края, потерявших его в природных пожарах.

Фото: Сергей Савостьянов.
Власти 72 субъектов РФ ввели пожароопасный режим

Кабинет министров на заседании одобрил выделение почти 22,5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры регионов Дальнего Востока. За счет этих средств будут увеличены трансферты Приморскому краю, Бурятии, Забайкальскому краю.

- Ну и кроме того, с учетом того, что Забайкальский край в апреле сильно пострадал от пожаров, есть соответствующие президентские и правительственные поручения. На покупку и строительство для пострадавших нового жилья из резервов правительства выделим почти полмиллиарда рублей, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Госуправление Правительство ДФО Забайкальский край Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец