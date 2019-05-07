В Приморье поступило 160 млн рублей для работников "Радиоприбора"

Правительство Российской Федерации направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам завода "Радиоприбор". Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Средства уже поступили. С просьбой представить их краю ранее обращался губернатор Олег Кожемяко.

- Распоряжение правительства подписано в конце апреля. Из резервного фонда нам направлено 159,2 миллиона рублей. Сейчас мы прорабатываем механизм, по которому будут осуществляться выплаты, - прокомментировал и.о. главы департамента промышленности Алексей Пикалов.

Проблема невыплаты зарплаты работникам "Радиоприбора" находится на особом контроле федеральных и региональных органов власти и неоднократно рассматривалась на заседаниях коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Справка "РГ"

ОАО "Радиоприбор" - частное предприятие, входящее в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Пять лет назад по вине собственников завод стал испытывать финансовые трудности, а чуть позже полностью прекратил свою работу.

Сейчас предприятие входит в структуру Дубненского машиностроительного завода, на нем трудятся более 400 человек, в том числе бывшие сотрудники "Радиоприбора".