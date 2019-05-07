В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей

29-летний житель города Давлеканово стал главным подозреваемым в гибели женщины и ее двоих детей при пожаре. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Напомним, что в ночь на 7 мая в Давлеканово при тушении пожара в частном доме обнаружили тела 30-летней женщины, ее девятилетнего сына и семилетней дочери.

Версия поджога возникла после осмотра специалистами места происшествия и определения очага возгорания. Кто-то поджог веранду сразу в нескольких местах.

Оперативники уголовного розыска установили, что погибшая в 2017 году овдовела, а после этого к ней начал проявлять интерес 29-летний ранее судимый местный житель.

Как уточнили в пресс-службе МВД Башкирии, подозреваемого задержали в городе. В полиции он признался, что поджег дом из чувства обиды. Накануне хозяйка не открыла ему дверь и не пустила к себе в дом. По словам подозреваемого, он пришел ночью, когда все спали, и поджег веранду. Женщина с детьми просто не успела выйти из дома.

Уголовное дело переквалифицировали в убийство двух и более лиц. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.