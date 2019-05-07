В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки

В Ижевске врача одной из городских больниц осудили за изнасилование пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Мужчина изнасиловал пациентку в больнице, "используя ее болезненное состояние". Дело в том, что накануне он сам ее прооперировал.

53-летнего врача признали виновным по части 1 статьи 131 УК России ("Изнасилование") и части 1 статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера").

Сам мужчина свою вину признал частично, раскаялся и извинился перед пострадавшей. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, ведомственные награды и состояние здоровья. Из больницы врача уволили.