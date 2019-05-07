В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек

В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих. Об этом "РГ" сообщил осведомленный источник.

По его словам, суд решает вопрос об аресте двух человек, которые, по мнению следствия, могут быть причастны к трагедии. Источник уточнил, что речь идет о двух начальниках смен цеха номер один. Кроме того, решается вопрос об освобождении под залог заместителя начальника цеха.

Напомним, в результате взрыва на емкости из-под аммиака погибли три человека, один попал в больницу. Сотрудники предприятия производили сварочные работы. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Руководство компании "УРАЛХИМ", филиалом которой является пострадавший завод, проводит внутреннюю проверку причин происшествия.

- К сожалению, приходится констатировать - трагедия стала возможной из-за стечения целого ряда непрогнозируемых факторов, - цитирует пресс-служба предприятия заместителя генерального директора Рината Гизатулина.

В компании также подчеркнули, что в связи с ЧП будет проведена полная переаттестация служб обеспечения промышленной безопасности, а также дополнительное обучение всех сотрудников. Ранее на предприятии "Азот" корреспонденту "РГ" сообщили, что родственникам погибших будет выплачена денежная компенсация.