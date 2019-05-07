Омичка отдала 2 млн мошенникам, пообещавшим вернуть вклад в "МММ"

Омская полиция возбудила уголовное дело об обмане вкладчицы "МММ". Злоумышленники похитили у 58-летней жительницы Кировского округа около двух миллионов рублей.

Как выяснилось, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей финансовой организации "МММ". Она сообщила, что "МММ" начала выплаты компенсаций бывшим вкладчикам. И якобы пенсионерке как одной из активных участниц финансовой пирамиды полагается достаточно крупная сумма.

Дама предложила омичке перевести по номеру банковской карты "страховку" в размере 290 тысяч рублей. После перевода денег пенсионерке пообещали вернуть 580 тысяч рублей компенсации и всю "страховку" назад. Она заинтересовалась предложением и тут же перевела на указанный счет свои сбережения. После этого дама объяснила, что чем больше будет сумма "страховки", тем больше денег сможет вернуть бывшая вкладчица. Пенсионерка вошла в азарт.

- За четыре дня жительница Кировского округа перечислила злоумышленникам почти два миллиона рублей, - сообщили в УМВД России по Омской области.

Деньги пенсионерка занимала у знакомых и даже взяла кредит. Когда сумма "компенсации" достигла четырех миллионов рублей, омичка попросила взаймы у соседки. Соседка убедила ее обратиться за помощью в полицию.

В настоящее время полицейские разыскивают обманувших горожанку злоумышленников. Известно, что счета, на которые переводились деньги, были открыты в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество".