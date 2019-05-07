Жителей Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Новосибирске началась проверка сообщений о минировании социальных объектов и торговых центров.

Сегодня утром анонимные письма с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту нескольких бизнес- и торговых центров, а также спортивного объекта. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

- В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, - прокомментировали происходящее в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Жителей города просят сохранять спокойствие и с пониманием относиться к оперативным мероприятиям.

Последний всплеск сообщений о минированиях в Сибири был зафиксирован в январе этого года. Анонимные звонки с предупреждениями о заложенных бомбах и веерная рассылка по электронной почте привели к массовой эвакуации жителей в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерове и других городах.