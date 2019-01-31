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31.01.2019 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири произошел новый всплеск сообщений о минировании

Текст: Наталья Граф (Омск)
Сегодня утром анонимные звонки и письма с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах начали поступать на предприятия и учреждения социальной сферы в Омске и Новосибирске.

В Омске эвакуация уже идет в семи школах, бизнес-центре, 4-й детской больнице, 2-й поликлинике на улице Лизы Чайкиной и службе занятости. В Новосибирске занятия сорваны уже в пятнадцати школах. Сообщение о бомбе пришло также и в новосибирскую мэрию.

Фото: iStock
В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов

- В настоящее время правоохранительными органами совместно с органами исполнительной власти в соответствии с полномочиями ведется проверка каждого сообщения о "минировании" зданий, - сообщили "РГ" в аппарате Антитеррористической комиссии Омской области. - О результатах проверок жители будут проинформированы. Пока признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Просим граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Напомним, в этот понедельник по Сибири вновь прокатилась мощная волна ложных сообщений о минировании. Анонимные звонки с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах и веерная рассылка по электронной почте и привели к массовой эвакуации жителей в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерове и других городах.

Известно, что силовики отрабатывают каждое сообщение. Ни одно из них пока не подтвердилось. Предположительно, звонки и электронные письма о заложенных бомбах поступают из-за границы. Виртуальных террористов ищут спецслужбы. Это уже не первый случай массовой рассылки ложных сообщений о минированиях в Сибири.

Впервые Новосибирск, Омск и другие города начали "бомбить" осенью 2017 года. В учреждениях образования и здравоохранения знают, что делать при получении подобных угроз. Специалисты действуют и грамотно и точно в рамках прописанного алгоритма. Горожан просят сохранять спокойствие и с пониманием относиться к оперативным мероприятиям, которые проводятся после ложных сообщений о тревоге.

- Это психологическое воздействие на нас - чтобы вызвать дестабилизацию в обществе, недовольство жителей. Особый цинизм заключается в том, что террористические действия направлены именно на детские учреждения, - заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск СФО Новосибирская область Новосибирск Атака телефонных террористов на Россию
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