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07.05.2019 15:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Грозном заработало первое на Кавказе такси для женщин

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Служба такси "Мехкари" Фото: Служба такси "Мехкари"
Фото: Служба такси "Мехкари"

На улицах Грозного появилось первое такси для женщин. Проект получил название "Мехкари", что в переводе с чеченского означает "девушки".

Как рассказала "РГ" руководитель компании Мадина Цакаева, пока на линию вышли пять машин. С увеличением спроса их число возрастет до 20 автомобилей. Все водители только женщины, кроме того, заявок от мужчин операторы принимать не будут.

Фото: iStock
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На реализацию нового сервиса потребовалось 13 миллионов рублей. 2,5 миллиона вложили инициаторы проекта, а оставшуюся сумму компенсировал инвестиционный фонд.

По мнению Мадины Цакаевой, такие автомобили нужны, так как в Чечне женщины, бывает, отказываются от поездок в такси по религиозным мотивам: они не могут находиться в одном авто с чужим мужчиной. По той же причине не встретишь в Чечне и таксисток.

- Не все могут позволить себе ездить с мужчинами-таксистами: это противоречит как нормам ислама, так и личным принципам. Я сама женщина и знаю о проблеме не понаслышке, такой сервис необходим, - поясняет Цакаева.

Машины оснастили детскими креслами и кондиционером, а водители говорят не только на русском и чеченском языках, но и на английском. Кроме того, клиенты смогут точно узнать, какой водитель за ними приедет, все детали и маршрут предстоящей поездки.

Если сервис станет успешным, его распространят на всю республику, а потом и на соседние регионы - Ингушетию и Дагестан.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный
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