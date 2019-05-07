В Грозном заработало первое на Кавказе такси для женщин

На улицах Грозного появилось первое такси для женщин. Проект получил название "Мехкари", что в переводе с чеченского означает "девушки".

Как рассказала "РГ" руководитель компании Мадина Цакаева, пока на линию вышли пять машин. С увеличением спроса их число возрастет до 20 автомобилей. Все водители только женщины, кроме того, заявок от мужчин операторы принимать не будут.

На реализацию нового сервиса потребовалось 13 миллионов рублей. 2,5 миллиона вложили инициаторы проекта, а оставшуюся сумму компенсировал инвестиционный фонд.

По мнению Мадины Цакаевой, такие автомобили нужны, так как в Чечне женщины, бывает, отказываются от поездок в такси по религиозным мотивам: они не могут находиться в одном авто с чужим мужчиной. По той же причине не встретишь в Чечне и таксисток.

- Не все могут позволить себе ездить с мужчинами-таксистами: это противоречит как нормам ислама, так и личным принципам. Я сама женщина и знаю о проблеме не понаслышке, такой сервис необходим, - поясняет Цакаева.

Машины оснастили детскими креслами и кондиционером, а водители говорят не только на русском и чеченском языках, но и на английском. Кроме того, клиенты смогут точно узнать, какой водитель за ними приедет, все детали и маршрут предстоящей поездки.

Если сервис станет успешным, его распространят на всю республику, а потом и на соседние регионы - Ингушетию и Дагестан.