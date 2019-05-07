Новости

В Сургуте отравились посетители университетской столовой 14:12
Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал 14:12
Ученые разгадали тайну 5000-летней братской могилы в Польше 14:06
Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье 14:05
Мурманск получит самый крупный в России сухой док 14:02
Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида 14:02
В России упростят процедуру признания инвалидности 13:54
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада 13:43
В испанском Кадисе за мэра агитируют карикатурами 13:42
Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде 13:42
На Дону судмедэксперт перепутал преступление и болезнь 13:29
В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы 13:29
В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа 13:24
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России 13:08
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею 13:05
В Мордовии на поминках в столовой отравились 26 человек 13:04
Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток 13:03
Видео: В Индии вскрыли 4000-летнее священное захоронение 13:00
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года 12:57
Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет 12:54
Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала 12:51
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц 12:50
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая 12:34
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 12:29
Вышел трейлер гангстерского сериала рэпера Kodak Black 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 14:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мурманск получит самый крупный в России сухой док

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в 2020 году пройдет вторичное докование, в котором он нуждается после аварии с плавучим доком ПД-50 в октябре 2018 года. Для этого на 35-м судоремонтном заводе, где сейчас стоит крейсер, будет реконструирован сухой док. После реконструкции он станет самым крупным в России, сообщил руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев. По его словам, "Адмирал Кузнецов" будет доковаться в Мурманске, так как "альтернативы у нас нет".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Освоение Арктики дало стимул созданию современных судов и техники

- Сейчас док разделен на две части - по сути, он сейчас представляет собой два разных дока, - отметил Евгений Гладышев. - Обе камеры дока предстоит объединить в одну и несколько их удлинить, после чего он будет дальше выступать в Кольский залив. Для этого уже разрабатывается проектно-сметная документация и идет подготовка закупочной процедуры. На все необходимые работы потребуется около полутора лет.

Согласно контракту, ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" должна быть завершена в 2021 году. Сроки некоторых работ в этих рамках могут быть перенесены в зависимости от ситуации, добавил Евгений Гладышев. Но предполагается, что в целом на срок окончания модернизации крейсера эти переносы не повлияют.

Ремонт корабля начался в 2018 году. К апрелю на нем было выполнено около 25 процентов запланированных работ. Авианесущий крейсер в ходе модернизации получит новые системы ПВО. На нем заменят энергетическое оборудование - в частности, там уже завершена установка новых котлов. Также будут модернизировано оборудование для управления полетами палубной авиации системы посадки, наблюдения и управления. Как ранее заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, после модернизации крейсер прослужит еще 20 лет.

Плавучий док ПД-50, расположенный на 82-м судоремонтном заводе в жилрайоне Росляково города Мурманска, затонул в ночь с 29 на 30 октября. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода. Пятый - сменный механик - пропал без вести, найти его так и не удалось. Причины затопления дока до сих пор выясняются в ходе расследования уголовного дела.

Экономика Транспорт Водный транспорт Власть Работа власти Регионы Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец