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07.05.2019 16:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спор с рыбным душком

Суд поддержал жителей карельского села и отменил приказ минсельхоза о создании нового форелевого хозяйства
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 97(7855)
Жители деревни Войница Калевальского района добились отмены приказа министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйто. Подобное беспрецедентное решение принял Верховный суд республики.

"РГ" уже писала об этой ситуации. Все началось с того, что летом прошлого года в деревню Войница приехали предприниматели из города Костомукши и пригласили жителей на неофициальный разговор. Так они заявляли. А поводом стало их желание открыть в узком месте озера Верхнее Куйто новое форелеводческое хозяйство. Местные жители высказались категорически против.

Во-первых, они считают, что это загрязнит воду, которую используют в том числе и для питья, а во-вторых, рыба привлечет внимание медведей. Из окон некоторых домов хорошо видно узкое место озера, где и хотят поставить садки. То есть это почти рядом с жилыми домами.

Фото: Светлана Цыганкова/Анна Дурова/РГ
В Карелии решили создать селекционный центр разведения форели

Однако через несколько месяцев жители деревни вдруг узнают, что минсельхоз Карелии все же принял решение о создании хозяйства на озере Верхнее Куйто. Высказались в его пользу и некоторые ученые, посчитавшие, что вреда от этого озеру не будет.

Поэтому жительница Войницы Ксения Рышкевич, заручившись поддержкой своих односельчан, подала в суд на министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. Она потребовала отменить ведомственный приказ, ссылаясь на то, что данное решение принимали без учета ее собственного мнения как жительницы деревни, как, собственно, и мнения других односельчан.

Представители фирмы, которая собиралась выращивать форель в Калевальском районе, приводили свои аргументы. Это и дополнительные деньги в бюджет муниципалитета, и развитие импортозамещающей отрасли.

Тем не менее Верховный суд Карелии согласился с доводами местных жителей и отменил приказ министерства сельского и рыбного хозяйства. Однако в Войнице все равно волнуются.

После публикации в "РГ" в редакцию пришло письмо из деревни Войница. Анна Никандрова написала, что прочитала статью "О чем задумалась форель" и благодарна за публикацию.

В соседних Финляндии и Норвегии, например, практически отказались от разведения форели во внутренних водоемах

- Нам удалось отменить в Верховном суде Карелии приказ минсельхоза Карелии. Правда, решение еще не вступило в законную силу. И поэтому мы волнуемся: вдруг чиновники все-таки будут размещать хозяйство. Мы уверены, что оно загубит озеро Верхнее Куйто и деревню в целом, - написала в письме Анна Никандрова.

Напомним, что в республике активно развивается форелеводство. Все региональные заводы расположены на озерах. Местные жители и тревожатся за их экологическое состояние и нередко выступают против появления новых хозяйств.

- Основное условие технологического процесса выращивания форели - сохранение качества природных вод. Это особенно актуально для северных водоемов, в которых процессы трансформации органических веществ проходят крайне медленно. Все, что попадает в воду от форелевых ферм, не успевает переработаться. Основные источники загрязнения - корм, продукты метаболизма, и, как показали результаты гидрохимических анализов последних лет, лимитирующими факторами служат азот и фосфор, - говорит главный научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН Ольга Стерлигова.

Общественники вообще заводят речь о запрете организации форелеводческих хозяйств на озерах. В соседних Финляндии и Норвегии, например, практически отказались от разведения форели во внутренних водоемах. Восемьдесят процентов рыбоводческих хозяйств там --морские. Для Карелии такой вариант не подходит: Белое море слишком холодное.

Мнение

Валерий Никонов, эксперт:

- Может быть, стоит рассматривать варианты искусственных водоемов, подобные технологии уже есть. Нельзя руководствоваться только прибылью и поступлениями в бюджет, хотя это тоже важно. Надо думать и о людях, живущих на берегах водоемов. Мы же ратуем за сохранение сел, за то, чтобы граждане, особенно молодые, оставались там, работали, растили детей. Тогда зачем мы усложняем им жизнь?

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