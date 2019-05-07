На Балаклавской ТЭС открыли памятник освободителям Севастополя

Строители недавно запущенной Балаклавской ТЭС в Севастополе на собственные средства открыли памятник героическим защитникам города. Здесь же в помещении станции накануне Дня Победы открыт музей, экспозицию которого составили предметы, найденные при подготовке стройплощадки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Памятник открыт на территории станции, расположенной вблизи Федюхиных высот у подножия легендарной Сапун-горы. В годы обороны города в Великой Отечественной войне на этом месте шли самые ожесточенные бои. Не случайно при разминировании стройплощадки будущей станции саперы обнаружили свыше 150 снарядов и мин. Здесь же во время обороны находился военно-полевой госпиталь.

Найденные при раскопках предметы стали основой экспозиции музейной комнаты, открытой в помещении станции. Это советское стрелковое оружие, амуниция, личные вещи красноармейцев и моряков Черноморского флота.

- В создании и оформлении музейной комнаты активное участие приняли работники ТЭС и члены Российской общественной организации "Севастопольское объединение поисковых отрядов "Долг", - рассказал директор Балаклавской ТЭС Петр Екименко.

Памятник на территории станции открыт на личные пожертвования строителей.