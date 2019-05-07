Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напомнила владельцам мессенждеров о необходимости следовать требованиям, связанным с идентификацией пользователей. В противном случае к ним могут быть применены санкции.

За неисполнение обязанностей по осуществлению идентификации пользователей мессенджеров для владельцев таких сервисов предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 13.39 КоАП РФ, напоминают в Роскомнадзоре. Дела данной категории возбуждаются ведомством при получении информации о соответствующем нарушении. Также к владельцу мессенджера может быть применена мера реагирования в форме ограничения доступа к информационному ресурсу.

Правила идентификации пользователей мессенджеров вступили в силу 5 мая. В соответствии с ними при подключении к сервису обмена мгновенными сообщениями пользователь должен подтвердить, что абонентский номер, который он собирается использовать для переписки, принадлежит именно ему. Для этого требуется предоставить администрации мессенджера свой абонентский номер и совершить определенные действия для его подтверждения. например, ввести присланный код активации.

В течение 20 минут полученная информация об абоненте проверяется у оператора связи, которым пользуется абонент. Если имеющиеся у оператора данные совпадают с теми, которые пользователь предоставил администрации сервиса обмена мгновенными сообщениями, он получает доступ к мессенджеру. В противном случае - идентификация считается не пройденной.

В случае изменении сведений об абоненте или расторжения договора между ним и оператором связи последний в течение суток должен уведомить об этом организатора сервиса. Пользователю в этом случае придется пройти повторную идентификацию.