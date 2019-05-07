Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Такую идею в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил заместитель руководителя ведомства Александр Евсин.

"Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля, как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то 3 тысячи рублей - это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода", - сказал Евсин.

Эксперты, с которыми пообщалась "РГ", к такому предложению относятся скептически.

"С одной стороны, это здоровая инициатива. Такая практика существует во многих странах мира. Но мера обычно применяется при серьезных превышениях скорости. Например, один из руководителей компании Nokia несколько лет назад проехал по Хельсинки со скоростью 100 км/ч при разрешенных 50 км/ч. В результате, сумма штрафа составила почти 100 тысяч евро. Но речь идет о странах с достаточно высокими средними доходами и прозрачной налоговой системой, где четко отслеживаются доходы населения. А нам бы сначала сегодняшние законы научиться исполнять - сделать наказание неотвратимым. Ни Москва, ни Россия к такой мере пока не готовы", - рассказал "РГ" автоэксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Другие специалисты уверены, что есть и более эффективные способы дифференцировать размер штрафов.

"Я не думаю, что это хорошая идея. Гораздо правильнее было бы создать повышенный коэффициент для злостных нарушителей. Если постоянно превышаешь скорость - будешь больше платить", - поделился своим мнением автоэксперт Сергей Бургазлиев.