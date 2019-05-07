США подтвердили намерение поднять пошлины на товары из Китая

Белый дом подтвердил намерение повысить пошлины на товары из КНР десятого мая. С соответствующим заявлением выступил торговый представитель США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер.

По его словам, это произойдет из-за невыполнения Пекином ряда договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних консультаций. Между тем торговые переговоры будут продолжены и китайская делегация посетит Вашингтон, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось о том, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США, запланированных на эту неделю.

Напомним, Дональд Трамп пообещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25 процентов, начиная с 10 мая. Он также не исключил введения пошлин на товары, которые пока ими не облагаются.