Стало известно, когда Kia представит конкурента Hyundai Creta

В апреле Kia презентовала концепт нового кроссовера SP Signature, внешний вид которого был предельно близок к серийной версии - никаких вам ручек дверей заподлицо и футуристичной оптики. Индийские СМИ выяснили, когда корейцы проведут премьеру товарного варианта SP Signature, который, вероятно, поступит в продажу под именем Trailster.

По информации Autocar, премьера серийного Kia SP Signature состоится 20 июня 2019 года. Кроссоверу прочат богатое опциональное оснащение, в том числе камеру кругового обзора, мультимедиа с большим сенсорным экраном и точкой доступа Wi-Fi, полностью цифровую приборку, беспроводную зарядку.

Под капотом новинки могут оказаться 1.5-литровые бензиновый и дизельный двигатели, в пару которым можно будет выбрать МКП или "автомат". Также возможно появление версии "под спорт" со 140-сильным турбомотором и преселективным "роботом".

В продаже SUV должен появиться во второй половине года. Предполагается, что цены на автомобиль будет лежать в диапазоне 10-16 лакхов (примерно от 941 000 рублей). Ближайшие конкуренты кроссовера Kia в этом ценовом сегменте: Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и готовящийся к продажам новый MG Hector.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Kia приступила к производству предсерийных образцов Kia SP Signature.

Относительно появления кроссовера в России конкретики нет, но, оглядываясь на Hyundai Creta, можно уверенно сказать, что у такой модели Kia были бы неплохие шансы на нашем рынке.