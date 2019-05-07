Три яхты встретят лодку Конюхова у мыса Горн

Сразу три яхты будут встречать Федора Конюхова у мыса Горн 9 мая. В минувшие выходные российский путешественник пересек 55-й градус южной широты и стал первым человеком в истории, прошедшим эту точку на весельной лодке.

Старший сын Конюхова Оскар рассказал, что его отец попал в экстремальные условия. В воздухе - соленая пыль, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки. Поделился впечатлениями и сам путешественник. "Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада, только там падение - минута, а здесь - недели и месяцы. Одно радует - ветер почти попутный, несет вдоль берега", - цитирует ТАСС Конюхова.

Сегодня из порта Ушуая вышли яхты Australis, Sarah Vorverk и Lady Mary. Им предстоит взять на буксир весельную лодку. Учитывая шестиметровые волны и ветер 60-70 километров в час, это сложная и опасная задача.

Напомним, Конюхов отправился в кругосветку 6 декабря прошлого года из новозеландского порта Данидин. На весельной лодке лодка "АКРОС" путешественник намерен обогнуть Южное полушарие.