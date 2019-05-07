В Финляндии открылась министерская встреча Арктического совета

В финском городе Рованиеми началась сессия Арктического совета - регионального форума, в котором участвуют восемь стран - Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Ожидается, что на встрече министров иностранных дел "арктической восьмерки" выступит Сергей Лавров.

Глава российского МИД прилетел в столицу Лапландии накануне и уже успел провести двусторонние переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и своим исландским коллегой Гудлёйгуром Тордарсоном. Сегодня участники встречаются в многостороннем формате. Они обсудят главные проблемы и вызовы региона, вопросы экологии и сохранения традиций коренных народов, представители которых тоже участвуют в форуме.

Встречу на правах принимающей стороны открыл глава финского МИД Тимо Сойни. По итогам встречи эстафета двухлетнего председательства перейдет от Хельсинки к Рейкьявику. А пока министры поставили подписи под совместным заявлением. По словам Сойни, работа проходила "порой в ветреных условиях", однако без ветра в парусах нет движения вперед.