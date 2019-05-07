В Haval рассказали о ещё одном кроссовере для российского рынка

Российское представительство компании Haval рассматривает возможность локализованного производства компактного кроссовера Н2 на мощностях автозавода в Тульской области. Эта модель с большой долей вероятности встанет на конвейер предприятия четвертой по счету - после F7, F7x и внедорожника Н9.

По данным профильного ресурса "Китайские автомобили", ориентировочно это произойдет в 2020 году.

Ранее "РГ" сообщала, что, по нашей информации, полномасштабный выпуск кроссоверов F7 под Тулой начнется в мае-июне, внедорожников Н9 - ориентировочно в августе, а кросс-купе F7x - в сентябре-октябре. Что касается четвертой модели, то на данный момент в представительстве выбирают между кроссоверами H6 и Н2. Оба продаются в России сейчас. Но у нас представлена "шестерка" первого поколения, тогда как в Китае (а ещё, например, на Украине) доступна уже вторая генерация.

Этот автомобиль значительно современнее и технологичнее. А еще - дороже. И может составить на нашем рынке ненужную конкуренцию кроссоверу F7. Поэтому в компании и склоняются к выбору в пользу компактной "двойки". Осталось только определиться с конкретной ее версией - в Поднебесной популярна, например, "оспортивленная" с более динамичным дизайном и буквой S в названии.

Напомним, Haval за первый квартал реализовал в России 1 452 автомобилей. Это на 195 процентов больше прошлогоднего результата. В настоящий момент в линейке компании представлены импортируемые из Китая кроссоверы Н6, Н2 и внедорожники Н9.