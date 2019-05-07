Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида

Департамент полиции Нью-Йорка бьёт тревогу: в городе орудуют преступники, которые крадут не магнитолы или сумки из салона автомобиля, а наружные зеркала заднего вида.

В период с 1 марта по 26 апреля стражи порядка зафиксировали 19 случаев краж зеркал. Пострадали автомобили премиум-марок: Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Lexus и BMW. На этих машинах зеркала оснащены встроенными камерами.

Цена при перепродаже может колебаться от 1500 до 2000 долларов. При этом никто не может дать вразумительного ответа на вопрос: кому похитители зеркал продают украденное? Не исключено, что это простое хулиганство, и преступники таким образом "наказывают" владельцев дорогих автомобилей.

Представители полиции говорят, что несмотря на минимальное время, которое злоумышленники тратят на совершение операции по съёму зеркала (методы не уточняются), они будут задержаны, так как ситуация находится под тщательным контролем. Также полицейские просят быть предельно внимательными к срабатывающим сигнализациям, ссылаясь на то, что многие жители просто игнорируют раздражающие звуки сирены и не выглядывают в окно.

Статья в New York Post по поводу сложившейся ситуации заканчивается любопытном и в какой-то степени поучительным комментарием Шона Гриссома, члена общественного совета 20-го участка: "Я вижу, как люди паркуют свои Tesla прямо на улице… А у меня Toyota Prius. Никому не нужен Prius".