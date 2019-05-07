Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток 13:03
Какие мотоциклы покупают россияне 12:00
Lada Granta стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле 11:25
Китай завалит мир подержанными автомобилями 11:00
07.05.2019 14:02
Рубрика: Легковые авто

Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Департамент полиции Нью-Йорка бьёт тревогу: в городе орудуют преступники, которые крадут не магнитолы или сумки из салона автомобиля, а наружные зеркала заднего вида.

В период с 1 марта по 26 апреля стражи порядка зафиксировали 19 случаев краж зеркал. Пострадали автомобили премиум-марок: Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Lexus и BMW. На этих машинах зеркала оснащены встроенными камерами.

Цена при перепродаже может колебаться от 1500 до 2000 долларов. При этом никто не может дать вразумительного ответа на вопрос: кому похитители зеркал продают украденное? Не исключено, что это простое хулиганство, и преступники таким образом "наказывают" владельцев дорогих автомобилей.

Фото: iStock
Китай завалит мир подержанными автомобилями

Представители полиции говорят, что несмотря на минимальное время, которое злоумышленники тратят на совершение операции по съёму зеркала (методы не уточняются), они будут задержаны, так как ситуация находится под тщательным контролем. Также полицейские просят быть предельно внимательными к срабатывающим сигнализациям, ссылаясь на то, что многие жители просто игнорируют раздражающие звуки сирены и не выглядывают в окно.

Статья в New York Post по поводу сложившейся ситуации заканчивается любопытном и в какой-то степени поучительным комментарием Шона Гриссома, члена общественного совета 20-го участка: "Я вижу, как люди паркуют свои Tesla прямо на улице… А у меня Toyota Prius. Никому не нужен Prius".

Забытый пикап УАЗ "Сталкер". На чем сейчас бы ездили в России
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа
#автомобили