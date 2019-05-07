Возрожденный Tagaz Aquila стал героем Top Gear

Российский спорткар Tagaz Aquila в своё время наделал много шума. И именно с ним связывали воскрешение Таганрогского автозавода. Увы, Aquila канула в Лету, но, подобно Фениксу, возродилась, правда под другим брендом и именем и в другой стране. И стала героем известной телепередачи Top Gear, правда не той, что выходит на BBC, а её французской лицензированной версии.

Экс-Aquila, которая ныне зовётся Erelis и выпускается компанией MPM Motors во Франции, появилась на фото в официальных аккаунтах производителя в Instagram и Facebook. Рядом с автомобилем синего цвета стоит профессиональный гонщик Стиг, по степени таинственности с которым может соперничать, пожалуй, только лох-несское чудовище.

В эфир выпуск Top Gear France с заездом Стига на Erelis выйдет ориентировочно в середине лета.

Компания MPM Motors была основана во Франции владельцем ТагАЗа Михаилом Парамоновым и его сыном Игорем. Первой моделью, которую они вывели на рынок, стала MPM PS160, оснащённая бензиновым атмосферником Mitsubishi 4G18S мощностью 106 л.с., снятых с 1.6 литра объёма. Осенью 2018 года движок поменяли на трехцилиндровый турбомотор 1.2 THP мощностью 130 л.с., который работает в паре с 6-скоростной МКП. Вместе с этим у бюджетного спорткара сменилось и имя - на MPM Erelis.

В настоящее время цена на MPM Erelis составляет 16 490 евро (1,2 миллиона рублей по курсу на 7 мая 2019 года). В год компания может выпускать до тысячи экземпляров спорткара. За пределами Европы модель не представлена. Как сообщалось ранее, в планах MPM Motors - создание кроссовера и городского электромобиля.