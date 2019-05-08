Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Российскому актеру Андрею Мерзликину, внесенному в "черный список" министерства культуры Украины и, таким образом, ставшего "невъездным", может грозить до двух лет тюрьмы за незаконное пересечение границы страны.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Молдавии. Где заявили, что санкции по данному правонарушению предполагают либо тюремный срок, либо штраф в размере порядка двух тысяч долларов.

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государство в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.

Подписав его: "Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!". И снабдив все тэгами #молдавия #рапс #поле #солнце #весна #огонь.

Впрочем, по ролику сложно сказать, действительно ли рапсовое поле - это Украина: четкого обозначения границ не видно.

Свой "черный список" минкульт Украины ведет с августа 2015 года. В него включаются те российские и иностранные деятели культуры, что, по мнению ведомства, так или иначе создают "угрозу национальной безопасности" страны. Среди таковых, помимо Мерзликина, - Газманов, Валерия, Пенкин, Розенбаум, другие.

Андрею Мерзликину 46 лет. Известен по дилогии "Бумер", фильмам и сериалам "Жмурки", "Ночной продавец", "Дальнобойщики", "Охота на Пиранью", "Пьяная фирма", "Вий 2", "Годунов".