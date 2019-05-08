Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины

Известный российский актер Андрей Мерзликин во время посещения Молдавии имитировал нарушение границы с Украиной, чтобы привлечь внимание к политике Киева, закрывшей въезд российским деятелям культуры на украинскую территорию.

На своей странице в Instagram Мерзликин, которому запрещено посещение Украины, заявил, что "пересек" государственную границу Украины. При этом на кадрах не видно четко обозначенной госграницы. Актер, приехавший в Молдавию в командировку, рассказал, что "решил воспользоваться моментом", после чего забежал на рапсовое поле, которое, по его словам, находится на Украине.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Он состоит в общей сложности из 600 фамилий. В их число попали, в том числе, певцы Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Среди иностранцев под запретом оказались актер Жерар Депардье и сербский деятель культуры Эмир Кустурица.