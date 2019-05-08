Бутина выйдет на свободу 5 ноября и будет депортирована в Россию

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - заявили в среду в Бюро, а также напомнили, что после освобождения Мария будет депортирована на родину.

В настоящее время Бутина продолжает находиться под стражей в тюрьме города Александрия, штат Вирджиния. Дата ее перевода в федеральное исправительное учреждение пока не известна.

Напомним, 26 апреля суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". Россиянка была арестована в июле 2018 года и провела в американских застенках уже более девяти месяцев. Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной. В противном случае ей могло бы грозить значительно более строгое наказание.