Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Он вышел необычным

Блогер и инсайдер Стив Макфлай, он же OnLeaks, поделился видеороликом издания PriceBaba, на котором запечатлен трехмерный рендер смартфона, фигурирующего под кодовым названием iPhone XR 2.
And this is the upcoming #iPhoneXR successor! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/M8q60b3rar pic.twitter.com/ZDNus7KLfQ— Steve H.McFly (@OnLeaks) 8 мая 2019 г.
Дизайн устройства, по мнению авторов видео, не претерпит особых изменений. Главные перемены коснутся основной камеры, которая станет двойной и разместится на квадратном "пеньке" на задней крышке. Камера актуального iPhone XR, напомним, одинарная и располагается в маленьком круглом окошке.
Ранее похожий рендер в сотрудничестве с OnLeaks выпустил сайт Digit.in. Квадратный "пенек" виртуальной модели содержит аж три камеры и вспышку.
Свои смартфоны Apple традиционно показывает в конце сентября. Таким образом, до анонса осталось больше полугода, и слепо верить всем видео и картинкам пока что точно не стоит.