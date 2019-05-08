Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Он вышел необычным

Блогер и инсайдер Стив Макфлай, он же OnLeaks, поделился видеороликом издания PriceBaba, на котором запечатлен трехмерный рендер смартфона, фигурирующего под кодовым названием iPhone XR 2.

Дизайн устройства, по мнению авторов видео, не претерпит особых изменений. Главные перемены коснутся основной камеры, которая станет двойной и разместится на квадратном "пеньке" на задней крышке. Камера актуального iPhone XR, напомним, одинарная и располагается в маленьком круглом окошке.

Ранее похожий рендер в сотрудничестве с OnLeaks выпустил сайт Digit.in. Квадратный "пенек" виртуальной модели содержит аж три камеры и вспышку.

Свои смартфоны Apple традиционно показывает в конце сентября. Таким образом, до анонса осталось больше полугода, и слепо верить всем видео и картинкам пока что точно не стоит.