ФХР объяснила, почему Радулов не получил вызов в сборную

Клуб НХЛ "Даллас" минувшей ночью завершил борьбу за Кубок Стэнли, и российский нападающий команды Александр Радулов освободился для сборной, которая послезавтра начинает выступление на чемпионате мира. Однако вызов он не получил. Федерация хоккея России (ФХР) объяснила, почему.

"Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Он сообщил, что играл с травмой, и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе, - сказано в сообщении пресс-службы ФХР. - Желаем скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к сезону!"

Сборная России на чемпионате мира в Словакии будет играть в группе В. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. Турнир пройдет с 10 по 26 мая.