Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года



Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года



Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2014, N 23, ст. 2925; 2018, N 1, ст. 88) следующие изменения:

1) в статье 56:

а) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.";

б) часть 21 после слов "указанных в" дополнить словами "пунктах 1 и 2";

в) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Заказчик вправе осуществлять закупки услуг, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи, с учетом требований настоящего Федерального закона путем проведения запроса котировок, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом к участникам таких закупок не применяются дополнительные требования, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона в отношении участников закупок, которые осуществляются только путем проведения конкурса с ограниченным участием.";

2) в статье 561:

а) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.";

б) часть 3 после слов "указанных в" дополнить словами "пунктах 1 и 2";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Заказчик вправе осуществлять закупки услуг, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи, с учетом положений части 22 статьи 56 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения пункта 3 части 2, частей 21, 22 статьи 56, пункта 3 части 2, частей 3, 31 статьи 561 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин