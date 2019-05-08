Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 78-ФЗ "О внесении изменений в статьи 187 и 194 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3429; 2002, N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3433; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 30, ст. 4566, 4575; N 49, ст. 7016; 2012, N 53, ст. 7584; 2013, N 40, ст. 5039; 2014, N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6689; 2016, N 15, ст. 2063; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307; 2018, N 32, ст. 5094; N 49, ст. 7496) следующие изменения:

1) статью 187 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. Налоговая база в отношении табака кальянного определяется как масса табачного сырья в табаке кальянном, но не менее 20 процентов массы нетто табака кальянного при условии указания на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака кальянного.";

2) статью 194 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Налогоплательщики, осуществляющие ввоз в Российскую Федерацию сигарет, и (или) папирос, и (или) сигарилл, и (или) биди, и (или) кретека, исчисляют суммы акциза по указанным подакцизным товарам в период с 1 сентября по 31 декабря (включительно) каждого календарного года с учетом коэффициента Тв, определяемого в следующем порядке:

в случае, если совокупный объем в натуральном выражении ввезенных в Российскую Федерацию налогоплательщиком с начала календарного месяца подакцизных товаров (Vвнп), указанных в абзаце первом настоящего пункта, превышает среднемесячный совокупный объем ввезенных в Российскую Федерацию налогоплательщиком указанных подакцизных товаров в предыдущем календарном году (V вср ), значение коэффициента Т в = 1 + 0,3 х (V внп - V вср ) / V внп (значение коэффициента Т в округляется до второго знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления);

в иных случаях коэффициент Т в принимается равным 1.

Коэффициент Т в применяется налогоплательщиком самостоятельно при исчислении подлежащей уплате суммы акциза в отношении ввозимой в Российскую Федерацию партии подакцизных товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в отношении которой произошло превышение, предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта, и каждой последующей партии товара, ввозимой в Российскую Федерацию в течение указанного в абзаце втором настоящего пункта календарного месяца.

Для подтверждения объемов подакцизных товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, ввезенных в Российскую Федерацию в период с 1 сентября по 31 декабря (включительно) каждого календарного года, налогоплательщик обязан представлять в таможенный орган отчет об объемах ввезенных в Российскую Федерацию подакцизных товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на бумажном носителе или в электронной форме по форме и форматам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.

Отчет представляется в таможенный орган, в котором осуществляется таможенное декларирование товаров (уплата акциза в отношении товаров, ввезенных в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза), одновременно с подачей таможенной декларации на товары (заявления об уплате акциза в отношении товаров, ввезенных в Российскую Федерацию, с территорий государств - членов Евразийского экономического союза).

В целях настоящего пункта среднемесячный совокупный объем ввезенных в Российскую Федерацию налогоплательщиком подакцизных товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется путем деления общего объема ввезенных в Российскую Федерацию указанных товаров за календарный год на 12.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.

Президент Российской Федерации В. Путин