Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов"

Принят Государственной Думой 10 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; 2007, N 1, ст. 23; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343, 7351; 2013, N 27, ст. 3440; 2014, N 45, ст. 6153; N 52, ст. 7556; 2015, N 18, ст. 2623; 2016, N 27, ст. 4282; 2017, N 31, ст. 4774; N 52, ст. 7940; 2018, N 49, ст. 7493; N 53, ст. 8401) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 13 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) имеются основания для досрочного расторжения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, указанные в части 4 статьи 338 настоящего Федерального закона.";

2) статью 19 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Для осуществления промышленного рыболовства в морских водах в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается и распределяется применительно к квоте добычи (вылова) водных биоресурсов, указанной в пункте 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, такие водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании договоров, предусмотренных статьей 338 настоящего Федерального закона, заключенных по результатам аукционов, проводимых в соответствии со статьей 381 настоящего Федерального закона.";

3) статью 20 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Для осуществления прибрежного рыболовства в морских водах в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается и распределяется применительно к квоте добычи (вылова) водных биоресурсов, указанной в пункте 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, такие водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании договоров, предусмотренных статьей 338 настоящего Федерального закона, заключенных по результатам аукционов, проводимых в соответствии со статьей 381 настоящего Федерального закона.";

4) в статье 293:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 293. Добыча (вылов) водных биоресурсов, за исключением крабов, в инвестиционных целях";

б) часть7 дополнить предложением следующего содержания: "В указанный перечень видов водных биоресурсов не подлежат включению крабы.";

5) дополнить статьей 294 следующего содержания:

"Статья 294. Добыча (вылов) крабов в инвестиционных целях

1. Добыча (вылов) видов крабов, в отношении которых выделена квота, предусмотренная пунктом 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в части 3 статьи 16 настоящего Федерального закона и зарегистрированными в прибрежном субъекте Российской Федерации, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота, предусмотренная пунктом 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, с которыми по результатам аукционов заключены договоры, предусмотренные статьей 338 настоящего Федерального закона, в рамках которых в срок не более пяти лет со дня заключения таких договоров должны быть реализованы проекты по строительству объектов на территории Российской Федерации. Перечень таких объектов устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Добыча (вылов) видов крабов, в отношении которых выделена квота, предусмотренная пунктом 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, осуществляется лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, в отношении видов крабов в определенных районах их добычи (вылова) при осуществлении промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства.

3. Общий допустимый улов определенных видов крабов в определенных районах их добычи (вылова), распределяемый применительно к квоте, предусмотренной пунктом 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, устанавливается в размере пятидесяти процентов общих допустимых уловов таких водных биоресурсов в соответствующих районах добычи (вылова), распределяемых применительно к квоте, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, в зависимости от видов крабов в определенных районах их добычи (вылова), определяемых в перечне в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

4. Перечень видов крабов в определенных районах их добычи (вылова), в отношении которых предоставляется право на добычу (вылов), а также выделена квота, предусмотренная пунктом 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, требования к проектам, указанным в части 1 настоящей статьи, конкретные сроки их реализации, которые не могут превышать пяти лет со дня заключения договора, предусмотренного статьей 338 настоящего Федерального закона, примерная стоимость, а также требования к объектам, строительство которых предусмотрено такими проектами, включая их технические характеристики, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

6) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее - квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях).";

7) статью 31 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:

"13. Квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях распределяются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства между лицами, указанными в части 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, в долевом соотношении по результатам проведения аукциона, предусмотренного статьей 381 настоящего Федерального закона. Доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях закрепляются и предоставляются путем заключения договоров, предусмотренных статьей 338 настоящего Федерального закона.

14. Порядок распределения объема части общего допустимого улова водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, между лицами, с которыми заключены соответствующие договоры о закреплении доли такой квоты, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

8) главу 31 дополнить статьей 338 следующего содержания:

"Статья 338. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях

1. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях заключается для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в отношении видов крабов, общий допустимый улов которых устанавливается и распределяется применительно к квоте, указанной в пункте 12 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона.

2. По договору о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях одна сторона - орган государственной власти обязуется закрепить и предоставить право на добычу (вылов) крабов другой стороне - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, указанным в статье 294 настоящего Федерального закона. Право на добычу (вылов) крабов закрепляется за лицом, указанным в части 1 статьи 294 настоящего Федерального закона, по результатам аукциона, проводимого в соответствии со статьей 381 настоящего Федерального закона. Право на добычу (вылов) крабов предоставляется на пятнадцать лет лицу, с которым заключен договор о предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях:

1) в случае проведения аукциона до 1 ноября года, в котором проводится аукцион, - с 1 января следующего года;

2) в случае проведения аукциона после 1 ноября года, в котором проводится аукцион, - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

3. В договоре о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, виды крабов, район добычи (вылова), виды рыболовства, размер доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, срок предоставления права на добычу (вылов) крабов, требования к проекту, предусмотренному частью 1 статьи 294 настоящего Федерального закона, сроки его реализации (в том числе график реализации), требования к объекту, строительство которого предусмотрено указанным проектом, включая технические характеристики объекта, основания для досрочного расторжения договора.

4. Основаниями для досрочного расторжения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях являются:

1) несоблюдение срока реализации проекта, предусмотренного частью 1 статьи 294 настоящего Федерального закона, и (или) графика его реализации;

2) несоответствие проекта, предусмотренного договором, указанным в части 3 настоящей статьи, требованиям к проекту, предусмотренным таким договором;

3) несоответствие объекта, построенного на основании договора, указанного в части 3 настоящей статьи, требованиям к объекту, предусмотренным в указанном договоре;

4) переход права собственности на объект, построенный на основании договора, указанного в части 3 настоящей статьи, от лица, с которым заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, к другому лицу;

5) иные случаи, установленные пунктами 2 - 5 части 1, частью 2 статьи 13 и статьей 335 настоящего Федерального закона.

5. Примерная форма, порядок подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, порядок проверки соответствия (несоответствия) проектов, предусмотренных частью 1 статьи 294 настоящего Федерального закона, и объектов, строительство которых предусмотрено такими проектами, требованиям к ним, предусмотренным в договоре, указанном в части 3 настоящей статьи, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление такой проверки, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

9) статью 37 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов подлежит приостановлению федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства до истечения установленного срока его действия при установлении федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление проверки, указанной в части 5 статьи 338 настоящего Федерального закона, фактов, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 4 статьи 338 настоящего Федерального закона, которые являются основаниями для досрочного расторжения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, до вступления в законную силу судебных актов о рассмотрении иска федерального органа исполнительной власти в области рыболовства о досрочном расторжении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях.";

10) дополнить статьей 381 следующего содержания:

"Статья 381. Аукционы по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях

1. Аукционы по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях осуществляются в электронной форме.

2. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях заключается по результатам аукционов в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктами 1-5 части 1 и частью 2 статьи 13, статьей 294 и частью 13 статьи 31 настоящего Федерального закона.

3. Размер и количество предметов аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях (лотов) устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Проведение аукционов в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки из числа операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг.

5. В качестве организатора аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях выступает федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства или привлеченная им в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" специализированная организация. Организация и проведение аукциона в электронной форме, в том числе размещение на сайте электронной площадки информации и документов, внесение и возврат обеспечения заявки на участие в аукционе, подача заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов и их копий, подача ценового предложения, а также в предусмотренных случаях заключение договора по результатам аукциона, осуществляются в электронной форме посредством программно-аппаратных средств электронной площадки, а также счета оператора электронной площадки в банке, включенном в перечень, установленный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6. Извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, договора пользования водными биоресурсами размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт) одновременно с размещением на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт электронной площадки).

7. Результаты процедуры проведения аукциона в электронной форме оформляются протоколом, который размещается на электронной площадке, на которой проводился аукцион в электронной форме, и на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

8. Порядок организации и проведения аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях устанавливается Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные требования к операторам электронных площадок.

9. Не допускается заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях по результатам аукциона в электронной форме или в случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на официальном сайте и сайте электронной площадки.".

Президент Российской Федерации В. Путин