Федеральный закон от 1 мая 2019 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О судебных приставах" в части осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3590; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2009, N 29, ст. 3631; 2010, N 31, ст. 4182; 2011, N 29, ст. 4287; N 49, ст. 7067; N 50, ст. 7352; 2013, N 14, ст. 1657; 2014, N 11, ст. 1094, 1099; N 19, ст. 2331; 2015, N 10, ст. 1427; 2016, N 1, ст. 45; N 27, ст. 4160) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами Российской Федерации.";

2) статью 2 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "международными договорами Российской Федерации,";

3) в пункте 2 статьи 8:

а) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"организует взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц, осуществляемого в соответствии с международными договорами Российской Федерации;";

б) абзацы четырнадцатый - шестнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым - семнадцатым;

4) абзац пятый пункта 2 статьи 9 дополнить словами ", межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами Российской Федерации";

5) абзац восьмой пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"организует розыск должника, его имущества или розыск ребенка, розыск на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина - ответчика и (или) ребенка, межгосударственный розыск лиц, осуществляемый в соответствии с международными договорами Российской Федерации;";

6) в статье 12:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"осуществляет межгосударственный розыск лиц в соответствии с международными договорами Российской Федерации и взаимодействие по вопросам межгосударственного розыска с компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации;";

абзацы восьмой - десятый считать соответственно абзацами девятым - одиннадцатым;

б) абзац тринадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"при производстве розыска должника, его имущества, розыска ребенка (исполнительного розыска), розыска на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина - ответчика и (или) ребенка или межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами Российской Федерации и при взаимодействии по вопросам межгосударственного розыска с компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, проводить исполнительно-разыскные действия: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам;".

Президент Российской Федерации В. Путин