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Рубрика: В мире

Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки

Текст: Александр Саможнев

Иран информировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о прекращении выполнения отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает информагентство Reuters.

Президент Ирана Хасан Роухани. Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi Президент Ирана Хасан Роухани. Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Президент Ирана Хасан Роухани. Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Главам дипмиссий было доставлено послание президента Ирана Хасана Роухани. В нем говорится, что Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств. "Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - цитирует президента телеканал "Пресс ТВ".

Фото: REUTERS
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Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что Тегеран не выйдет из СВДП, "но перестанет выполнять некоторые его пункты, которые иранская сторона взяла на себя в добровольном порядке". Министр также выразил сожаление, что Евросоюз и мировое сообщество не смогли противостоять давлению США в отношении договора по иранской ядерной программе.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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