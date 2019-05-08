Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки

Главам дипмиссий было доставлено послание президента Ирана Хасана Роухани. В нем говорится, что Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств. "Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - цитирует президента телеканал "Пресс ТВ".

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что Тегеран не выйдет из СВДП, "но перестанет выполнять некоторые его пункты, которые иранская сторона взяла на себя в добровольном порядке". Министр также выразил сожаление, что Евросоюз и мировое сообщество не смогли противостоять давлению США в отношении договора по иранской ядерной программе.