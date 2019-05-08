Колобков прокомментировал приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил сожаление, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие сегодня решением суда реальные сроки, по сути, губят карьеру из-за глупых поступков.

"Следствие длилось больше семи месяцев. Было сразу несколько эпизодов. Вся общественность, вся страна наблюдала за этим процессом", - сказал Колобков. "Уверен: суд рассмотрел все обстоятельства дела. Также уверен, что ребята сделают выводы из случившегося и найдут в себе силы вернуться в спорт.

Жаль, что спортсмены в таком молодом возрасте, можно сказать, губят карьеру из-за необдуманных поступков".

Напомним, что Пресненский суд Москвы признал виновным в хулиганстве и побоях братьев Кокориных, а также Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. В октябре прошлого года они избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Братья Кокорины осуждены на год и 6 месяцев колонии, Мамаев с Протасовицким - на год и 5 месяцев.