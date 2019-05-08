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08.05.2019 10:01
Рубрика: Власть

Косачев: Демарш Ирана адресован европейским союзникам США

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

Уведомление Ирана послам Германии, Великобритании, Китая и России о приостановке исполнения "некоторых обязательств" в рамках так называемой ядерной сделки - это еще не отказ от сделки, а, скорее, дипломатический демарш. Насколько я понимаю, несоблюдение договоренностей по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды напрямую не ведет к существенным последствиям, а вот обещание вернуться к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, который возможно использовать для выработки оружейного плутония, уже может фактически привести к срыву сделки.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Чего добивается Тегеран, также вполне понятно и сказано в самом заявлении на сайте президента Ирана: страны - участниц сделки обвиняют в том, что они не предприняли конкретных шагов, чтобы чтобы "компенсировать [ущерб от] санкций США", и теперь у них будет 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства, "особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений".

Фото: REUTERS
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В целом же налицо прямые последствия выхода Вашингтона из СВПД, согласованного в 2015 году. 8 мая исполняется ровно год, как Дональд Трамп объявил об этом крайне опасном для всего мира и безопасности шаге, и нынешний иранский демарш приурочен к годовщине этого решения. С тех пор позиция США не только не смягчилась, но, напротив, ужесточилась. Санкции были усилены, а иранский Корпус стражей Исламской революции был объявлен Вашингтоном "террористической группировкой", в ответ на что сам Тегеран назвал Соединенные Штаты "государством-спонсором терроризма", а американских военных на Ближнем Востоке - "террористами".

Находящийся сейчас в Ираке госсекретарь Помпео заявил, что жесткая антииранская позиция лежит в основе "стратегии национальной безопасности администрации Трампа", а ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США отправляют на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln и ударную группу в связи с "реальной угрозой со стороны сил иранского режима".

Никак не приветствуя нынешнее решение Ирана - ибо мы все хотели бы непременно сохранить сделку по иранской ядерной программе - объяснить его довольно нетрудно. И очень хотелось бы надеяться на то, что все ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения. Но насколько в этом заинтересованы европейские союзники США - а именно им в первую очередь адресован демарш - покажет время. У Европы есть шанс продемонстрировать, в какой мере она обладает суверенной внешней политикой и влиянием в мире.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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