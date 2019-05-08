Кремль прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

Новости

Соучастнику убийства Политковской отказали в УДО 14:52
Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке 14:38
В Тверской области объяснили объявление химической тревоги 14:35
Россия и Иран договорились об упрощении визового режима 14:32
Британские археологи показали, как развлекались римские легионеры 14:31
На Филиппинах найдена 5000-летняя крепость с оружием 14:26
ФХР объяснила, почему Радулов не получил вызов в сборную 14:24
В Петербурге в Параде Победы примет участие звонарь со звонницей 14:22
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь 14:22
Раскрыта одна из тайн популярности кроссоверов 14:17
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку 14:16
Замначальника кузбасской полиции арестовали по делу о взятке 14:13
Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года 14:02
На Алтае нашли тела трех попавших под лавину туристов 14:01
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова 13:53
С 1 июня возобновится судоходство в районе Тушинского тоннеля 13:49
Путин примет участие в акции "Бессмертный полк" 13:37
Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы 13:30
На даче в Ленобласти нашли авиабомбу весом в четверть тонны 13:21
Кабмин поручил Минтрансу предложить меры по улучшению воздушных перевозок 13:21
Сбежавший с места ДТП под Калугой водитель попал в реанимацию 13:05
Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ 13:04
Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Платов 13:02
Глава Крыма опубликовал декларацию о доходах за 2018 год 13:00
В Самаре загорелся дебаркадер и два катера 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 13:24
Рубрика: Власть

Кремль прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

Текст: Кира Латухина
В Кремле прокомментировали решение Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Президент Путин неоднократно говорил о приверженности СВПД, его важности и безальтернативности в настоящий момент", - напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также Путин неоднократно заявлял о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирака, имея в виду решение, которое принял Вашингтон, добавил он.

"Мы видим, что эти последствия начинают наступать", - констатировал представитель Кремля. "Российские дипломаты продолжат обсуждать тему, в том числе с европейскими партнерами, чтобы работать над поддержанием жизнеспособности этого документа", - сообщил он.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Лавров: Безответственное поведение США - причина ситуации вокруг СВПД

Говорить о возможности присоединения России к санкциям против Ирана преждевременно, считают в Кремле. "Пока об этом предварительно говорить, нужно просто трезво оценить ситуацию, обменяться позициями", - заметил Песков.

"Ситуация серьезная, она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями. Я хочу напомнить, что президент именно говорил, что непродуманные волюнтаристские решения, которые ведут к необоснованному давлению на Иран, как раз провоцируют дальнейшие нежелательные шаги, с которыми мы сейчас и сталкиваемся", - подчеркнул представитель Кремля.

"Сейчас нужен анализ ситуации и контакты по линии дипломатических ведомств", - заметил пресс-секретарь президента.

Встречи Путина и главы МИД Ирана сегодня в графике нет, также заявил Песков.

Напомним, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Рухани дал 60 дней на переговоры.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Президент Администрация Президента Ядерная программа Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова
Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"