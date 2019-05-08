Кремль прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

В Кремле прокомментировали решение Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий.

"Президент Путин неоднократно говорил о приверженности СВПД, его важности и безальтернативности в настоящий момент", - напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также Путин неоднократно заявлял о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирака, имея в виду решение, которое принял Вашингтон, добавил он.

"Мы видим, что эти последствия начинают наступать", - констатировал представитель Кремля. "Российские дипломаты продолжат обсуждать тему, в том числе с европейскими партнерами, чтобы работать над поддержанием жизнеспособности этого документа", - сообщил он.

Говорить о возможности присоединения России к санкциям против Ирана преждевременно, считают в Кремле. "Пока об этом предварительно говорить, нужно просто трезво оценить ситуацию, обменяться позициями", - заметил Песков.

"Ситуация серьезная, она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями. Я хочу напомнить, что президент именно говорил, что непродуманные волюнтаристские решения, которые ведут к необоснованному давлению на Иран, как раз провоцируют дальнейшие нежелательные шаги, с которыми мы сейчас и сталкиваемся", - подчеркнул представитель Кремля.

"Сейчас нужен анализ ситуации и контакты по линии дипломатических ведомств", - заметил пресс-секретарь президента.

Встречи Путина и главы МИД Ирана сегодня в графике нет, также заявил Песков.

Напомним, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Рухани дал 60 дней на переговоры.