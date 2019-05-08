Кто разбрасывает саморезы на дорогах

Автомобилисты часто жалуются: на загородных трассах появилось слишком много саморезов, которые приводят к проколу шины и заставляют водителя менять колесо и ставить "запаску" прямо на месте. Откуда на дорогах так часто появляются саморезы, рассказали эксперты.

Инженер, капитан раллийной команды "ГАЗ-Рейд Спорт" Вячеслав Субботин считает, что это связано с дачным и загородным строительством. По его словам, зачастую деревянные конструкции сейчас соединяют не гвоздями, а саморезами, поэтому дачники везут на участки саморезы пачками - с запасом, либо перевозят на открытых газелях шкафы или мебель.

- Часть соединительных элементов теряется, падает на дороги и затем оказывается в колесах. Кроме того, многие дачники просто ходят по обочинам дорог с сумками, набитыми инструментами и с кульками гвоздей и саморезов. Естественно, пакеты рвутся и металлические острые элементы вываливаются на асфальт. Поэтому нужно быть готовым к там неожиданностям и всегда иметь в машине полноценную запаску и комплект для ремонта колес, - рассказал Субботин "АиФ".

К этому мнению присоединился и координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов. Однако он добавил, что не всегда саморезы появляются на дорогах случайно. По его мнению, к этому причастны и сотрудники шиномонтажных мастерских, желающих увеличить поток клиентов.

- Некоторые делают это незаметно и за несколько километров от населенного пункта, чтобы через прокол успел выйти воздух, и водитель смог обнаружить повреждение. Но такие проделки, бывает, вскрываются и их виновников сильно бьют, - уточнил Шкуматов.

Чаще всего разбросанные саморезы лежат на краю дороги вместе с песком, который удерживает их на поверхности. Поэтому заезд на обочину особенно опасен повреждением шин.

Кстати, если это произошло вдали от населенных пунктов, то отремонтировать колесо можно и своими силами. В магазинах автозапчастей для этого продают комплекты с жгутиками для ремонта небольших отверстий. Прокол нужно зачистить и вставить туда уплотнитель. Такой метод позволит ездить с поврежденным колесом около недели.

Отремонтировать колесо можно и с помощью другого самореза. Для этого придется возить с собой набор саморезов разного диаметра, герметик и отвертку с щипцами. Если шину прокололо, то нужно достать из колеса старый саморез и вкрутить на его место обмазанный герметиком саморез потолще. Такой метод даст возможность проехать еще несколько сотен километров.

Напомним, в этом году средняя стоимость комплекта летних шин составила 7,5 тысячи рублей. Это на 9 процентов выше средней цены 2018 года.