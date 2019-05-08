Лавров: Безответственное поведение США - причина ситуации вокруг СВПД

Неприемлемая ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы сложилась из-за отказа США от своих обязательств. Об этом на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом безопасности ООН соответствующей резолюцией", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Слова Лаврова приводит РИА Новости.

Накануне в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе Тегеран уведомил послов Великобритании, Германии, Китая, Франции и России о прекращении выполнения ИРИ части обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий. Президент страны Хасан Роухани дал европейским странам 60 дней на переговоры и выполнение обязательств, предусмотренных соглашением, по взаимодействию в банковской и нефтяной сфере. На этот период Тегеран приостанавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Напомним, 8 мая 2018 года Вашингтон официально объявил о своем выходе из СВПД и восстановлении ранее снятых санкций против Тегерана, которые среди прочего предусматривали наложение рестрикций на страны, ведущие сотрудничество с Ираном в экономической сфере.