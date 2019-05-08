Лавров: Россия продолжит удары по террористам в Сирии

"Вы знаете, какая ситуация в Иблибе, где окопалась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. "РГ") под новым названием "Хаят Тахрир аш-Шам", которая не просто там контролирует обстановку, но и осуществляет оттуда обстрелы и позиций сирийской армии, и населенных пунктов", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что в накануне террористами были обстреляны объекты российской военно-воздушной базы Хмеймим в Сирии. "Конечно же, они получили ответ и будут получать ответ. Но это гнездо террористов надо выкорчевывать", - подчеркнул Лавров.